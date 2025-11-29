Bahis skandalı nedeniyle ertelenen ligler yeniden start alacak. Bursaspor, kendi saha ve seyircisi önünde ligde orta sıralarda yer alan Fethiyespor'u konuk edecek. Yeşil Beyazlılar geride kalan 12 hafta sonunda 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle grubunda 3. sırada yer alıyor.

Topladığı 25 puanla 29 puanla liderlik koltuğunda oturan Mardin 1969'un 4 puan gerisinde yer alan Bursaspor, rakibini yenerek Gebzespor mağlubiyetini unutturmaya çalışacak.

BURSASPOR'DA 3, FETHİYESPOR'DA 7 CEZALI VAR

Hafta sonunda oynanacak lig maçında Bursaspor'dan 3, Fethiyespor'dan ise 7 futbolcuya PFDK tarafından bahis cezaları almaları nedeniyle forma giyemeyecek.

Yeşil beyazlılarda Emrehan Gedikli, Enes Kaya ve Sefa Narin, Fethiyespor'da ise Furkan Ceylan, Nurettin Çakır, Ramazan Çevik, Serdarcan Eralp, Ahmet Mert Koşar, Miraç Göktürk Özel ve Mehmet Kaan Türkmen forma giyemeyecek.

BURSASPOR-FETHİYESPOR MAÇI NE ZAMAN HANGİ KANALDA?

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 13. haftasında Bursaspor-Fethiyespor arasındaki mücadele 30 Kasım Pazar günü saat 15.00'de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.