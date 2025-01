2. Lig yolunda rakiplerini tek tek geçen lider Bursaspor, ligin son sırasında yer alan Ergene Velimeşespor’la oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

Ligde tutunmaya çalışan ekip karşısında 14. galibiyetini almak isteyen Yeşil Beyazlılarda moraller üst seviyede.

BATALLA OYUNCULARINI UYARDI

Pablo Martin Batalla, en yakın takipçisi Karşıyaka ile olan 9 puanlık farka rağmen oyuncularını Ergene Velimeşe takımına karşı uyardı.

Rehavetten uzak durmalarını isteyen Batalla, “Stadı dolduran on binlerce taraftar bizden güzel oyun karşılığında galibiyet bekliyor. Stada gelen her taraftarımızı evlerine mutlu göndermek zorundayız. Bu nedenle herkes formasının hakkını vererek savaşsın. Rakibimiz için 1 puanın bile büyük önemi var. Kontrollü oynayacaklar, sert olacaklar. Katı bir defans hatları olacak. Biz sabırla her kilidi aşacağız. Rakibi küçümsersek bize inananları mahcup ederiz. Size inanlara kim olduğunuzu gösterin” dediği öğrenildi.

BURSASPOR’UN İÇ SAHA KARNESİ

Bursaspor geride kalan 17 hafta itibariyle elde ettiği 13 galibiyet ve 4 beraberlikte grubun tek yenilgisiz takımı olmayı sürdürürken, en yakın takipçisi olan 2. sırada ki Karşıyaka ile arasında ki 9 puanlık farkı korudu.

Bursaspor bu yıl kendi sahasında 9 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlardan 6’sından galip ayrılan ekip 3 maçta ise berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri, 18 kez havalandıran ekip, kalesinde ise sadece 2 gol gördü.

Bursaspor kendi sahasında karşılaştığı son 2 iç saha maçında ise rakipleriyle berabere kaldı.

ERGENE VELİMEŞE NASIL BİR TAKIM?

Nesine 3. Lig 1. Grubun mütevazi takımlarından biri olan Ergene Velimeşespor ligin 2. Yarısına sürpriz bir galibiyetle başladı. Deplasmanda Silifke Belediye’yi 3-2 yenmeyi başaran ekip, geçtiğimiz hafta kendi sahasında ise Belediye Kütahyaspor’la 3-1 yenildi.

Ligde şu ana kadar oynadığı 17 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 12 mağlubiyet alan ekip, bu maçlarda rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde ise 29 gol gördü.

Ligde 9 puanla ligin son sırasında yer alan ekip, grupta en az gol atan takım konumunda.

BURSASPOR- ERGENE VELİMEŞE MAÇ PROGRAMI

Nesine 3. Lig 1. Grup 18. Haftasında Bursaspor ile Ergene Velimeşe arasında oynanacak olan mücadele 1 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de Matlı Stadyumu Atatürk Spor Kompleksinde oynanacak. Maç HT Spor’dan canlı yayınlanacak.