2. Lige çıkma başarısı gösteren Bursaspor, şimdide ligin kaderini belirleyecek bir maça çıkacak. Yeşil Beyazlılar, şampiyonluk kutlamalarını devam ettireceği günde İzmir ekibi Bornova 1877 SK’yı konuk edecek.
Ligde 24 puanla grupta 14. sırada yer alarak küme düşme hattında yer alan 23 Elazığ FK’nın üzerinde 25 puanla 13. sırada yer alan Bornova1877 SK için Bursaspor maçı kader maçı olacak. İzmir ekibi maçı kaybetmesi durumunda ligin son haftasında ligde kalma savaşı verecek.
İzmir ekibi can çekişirken Bursaspor ise şampiyonluk kutlamalarına devam edecek.
MAÇ NE ZAMAN NEREDE HANGİ KANALDA?
Nesine 3. Lig 1. Grup 29. Hafta mücadelesinde Bursaspor-Bornova1877 SK arasında ki karşılaşma 20 Nisan Pazar günü saat 15.00’de Matlı Spor Kompleksi Atatürk Stadyumunda oynanacak. Maç HT Spor’dan canlı olarak yayınlanacak.