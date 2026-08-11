Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), Cumhuriyet döneminin önemli simge yapılarından biri olan Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu’nu Bursa Business School (BBS) konseptiyle kente ve iş dünyasına kazandırdı. Ulusal ve uluslararası eğitim programları, zirveler, kongreler ve sektörel buluşmalara ev sahipliği yapan merkez, Uludağ’ın dört mevsim yaşayan bir destinasyona dönüşmesine de katkı sunuyor.

Tesisin tarihi geçmişine ve mimari mirasına dikkat çeken BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Uludağ Kirazlıyayla Sanatoryumu, Atatürk’ün talimatlarıyla Anıtkabir’in mimarı Ord. Prof. Dr. Emin Onat ve Türkiye'nin ilk kadın mimarlarından Leman Tomsu tarafından hayata geçirilen önemli bir proje. Bu tesis 1940’lı yıllarda sağlık alanında çok büyük hizmetlerde bulunmuş ancak daha sonra tamamen bir çöküntü haline gelmişti.” açıklamasında bulundu.

Dünyada İlk 5 Hedefi

Tarihi yapıyı günümüz ihtiyaçlarına cevap verecek küresel bir merkez olarak yeniden işlevlendirdiklerini ifade eden Burkay, “Paris Ticaret ve Sanayi Odası’nın dünyaca tanınan NEOMA Business School modelinden ilham alarak burayı Bursa Business School’a dönüştürdük. Merkezimiz; eğitim ve sağlık programlarıyla, ulusal ve uluslararası organizasyonlarıyla Uludağ’ın 365 gün yaşayan, 12 ay boyunca dünyanın her tarafından misafirlerini ağırlayabileceği bir dönüşüm merkezi oldu. Hedefimiz dünyadaki ilk 5 iş okulu arasına girmek.” ifadesini kullandı.

“Dünyadaki Hızlı Değişimi Doğru Okumalıyız”

Küresel ekonomi ve iş dünyasında çok hızlı bir dönüşüm yaşandığını belirten Başkan Burkay, şirketlerin bu değişime uyum sağlamalarının yeterli olmadığını, dönüşümü yöneten aktörler arasında yer almaları gerektiğini söyledi.

Burkay, “Dünyada çok hızlı bir değişim süreci yaşanıyor. Bu değişimi doğru okuyabilmek lazım. Ortaya koymuş olduğumuz vizyon ve projelerde iş dünyamızı bu değişimin gerçek anlamda bir aktörü konumuna getirecek, bu değişimi yönetebilmeyi sağlayacak projeler yürütüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Bursa Business School’un da bu anlayış doğrultusunda hayata geçirildiğini vurgulayan Burkay, “Bursa Business School, Bursa iş dünyasının değişen dijital dünyanın, yapay zekanın ve özellikle karbon ve yeşil dönüşümle birlikte gündemimize gelen birçok alanda hem şirketlerimizin hem idarecilerimizin bu değişimi doğru okuyarak en önemli aktörleri olması noktasında ortaya koyduğumuz vizyon projesidir.” dedi.

“Dünya Astronotlar Zirvesi’ne Ev Sahipliği Yaptık”

Bursa Business School’un kısa sürede uluslararası önemli organizasyonların ve iş dünyasının buluşma noktalarından biri haline geldiğini hatırlatan İbrahim Burkay, “Bursa Business School, henüz ikinci yılında uluslararası ölçekte önemli organizasyonların merkezi hâline geldi. NASA’nın Artemis II kapsamında gerçekleştirdiği insanlı Ay görevinin pilotu Victor Glover’ın da aralarında bulunduğu 70 astronotu, Dünya Astronotlar Zirvesi kapsamında Bursa Business School’da ağırladık.

Bugün şirketlerimiz toplantılarını ve çalıştaylarını burada gerçekleştirirken, ulusal ve uluslararası sektörel kongrelere de ev sahipliği yapıyoruz. Dirençli Kentler Zirvesi’nden yeşil dönüşüme, finansal ve dijital okuryazarlıktan yönetici gelişim programlarına kadar geniş bir alanda çalışmalar yürütüyoruz. Bursa Business School artık eğitim, gelişim ve iş dünyası buluşmalarında önemli bir uluslararası merkez konumunda.” ifadelerini kullandı.

“Dünyada Hak Ettiği Saygın Konuma Erişecek”

Akademik kadronun oluşturulmaya başlandığını ve uluslararası üniversitelerle iş birliklerinin gerçekleştirildiğini belirten BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Akademik kadromuzu oluşturuyoruz. Ülkemizin önde gelen 5 üniversitesiyle ve uluslararası düzeyde iş okulu alanında faaliyet gösteren önemli üniversitelerle iş birliği yaparak ortak sertifika programları düzenliyoruz. Bursa Business School yalnızca kendi coğrafyasında değil, dünyada da hak ettiği saygın konuma erişecek.” şeklinde konuştu.