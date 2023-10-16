Olay, 14 Ekim tarihinde Ordu Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde gerçekleşti. Yasemin Orhan, Ünye'den Bursa'ya gitmek amacıyla otogara gelmişti. Ancak burada, eski eşi Volkan Büyük ile karşılaştılar. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede şiddetlendi ve Yasemin Orhan, Volkan Büyük tarafından silahla vuruldu.

Yasemin Orhan, vücuduna iki kurşun isabet etmesi sonucu ciddi şekilde yaralandı ve acilen Ünye Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Tedavi altına alındı ve durumu iyi olduğu açıklandı.

Olayın ardından kaçan Volkan Büyük, Ünye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yakınının evinde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Büyük, tutuklanarak cezaevine gönderildi.