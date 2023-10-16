Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan bir duyuruya göre, Yıldırım ilçesinde su kesintisi uygulanacak. BUSKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında su kesintisinin yaşanacağı ifade edildi.

BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan resmi açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"BUSKİ Genel Müdürlüğümüz, Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde, Yıldırım ilçesi Yıldırım Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ve çevresinde 17.10.2023 ile 30.10.2023 tarihleri arasında 10:00 ile 16:00 saatleri arasında, belirli aralıklarla su kesintisinin uygulanacağını duyurdu."