Calabria bölgesi, İtalya'nın güneybatısında muazzam doğal güzellikleri, dağları ve plajlarıyla ün kazanmış bir bölgedir. Bu göz kamaştırıcı bölgedeki köylerde yaşayan insan sayısını artırmak ve küçük yerleşim birimlerini canlı tutmak amacıyla düşünülen bir projede, Calabria bölgesine taşınacak kişilere 47 bin dolar (mevcut kur ile 1 milyon 347 bin 941 TL) ödeme yapılacak.

Meclis Üyesi Gianluca Gallo, bu küçük kasabaların bölgenin hakiki kimliğini oluşturduğunu belirterek bu kasabaların canlılığını sürdürmek adına bir öneri getirdi. Bu öneriye göre Calabria bölgesine taşınmayı düşünen bireylerin, yerel ekonomiye katkı sağlayacak bir iş planına sahip olmaları veya bölgedeki ihtiyaç duyulan sektörlerde çalışmayı kabul etmeleri bekleniyor. Bu sektörler arasında oteller, restoranlar ve yerel dükkanlar bulunmaktadır. Ayrıca başvuran kişilerin 40 yaşın altında olmaları ve başvuruları kabul edildikten sonra 90 gün içinde Calabria'ya taşınmaya hazır olmaları gerekmektedir.

İşte O Köyler!

"Aktif ikamet geliri" adı verilen bir program, 2021 yılından bu yana devam etmektedir ve bu program kapsamında nüfusu 2 binden az olan 8 köy bulunmaktadır. Bu köyler şunlardır:

- Samo

- Sant'Agata del Bianco

- Cuccuri

- Santa Severina

- Aieta

- Albidona

- Civita

- San Donato di Ninea