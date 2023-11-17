Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bursa için önemli bir uyarıda bulundu. Yarın sabah saat 09.00'dan itibaren başlayacak ve pazar günü saat 21.00'e kadar devam edecek olan turuncu uyarı, kuvvetli fırtına ve tam fırtına beklentisiyle ilgili. Uyarı metninde, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuz durumların yaşanabileceği vurgulanarak, bu potansiyel risklere karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi. Halkın, ulaşımda olası aksamalar ve güvenlikle ilgili sorunlara karşı tedbirli olması bekleniyor.