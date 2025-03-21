Keles Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programına, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Mehmet Aydın Saldız ve Mustafa Orkun Gazioğlu, CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi bürokratları, muhtarlar, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Etkinlik, Orkestra Şube Müdürlüğü tarafından verilen mini konserin ardından akşam ezanıyla sona erdi ve vatandaşlar oruçlarını açtı.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Mehmet Aydın Saldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in selamlarını ileterek Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi. Birliğin, beraberliğin ve dayanışmanın en güzel yaşandığı aylardan olan Ramazan ilçeye ve Bursa’ya huzur ve bereket getirmesini dileyen Saldız, oruç tutmanın sadece aç kalmak olmadığını, yalan söylememek, iftira atmamak, hakka ve hukuka riayet etmek demek olduğunu da vurguladı.

CHP Keles İlçe Başkanı Cevat Acar, iftar programı dolayısıyla Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İftarın ardından düzenlenen Karagöz Gölge Oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Teravih namazı sonrasında ise Epçeler Köyü ve Baraklı Köyü camilerinde vatandaşlara tatlı ikramında bulunuldu.