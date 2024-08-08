Bursa Büyükşehir Belediyesi, ‘Engelsiz Turizm' projesiyle özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin aileleriyle birlikte diğer vatandaşlar gibi kentin güzelliklerini daha yakından tanımasına imkan sunuyor.

Bursa'nın turizmden hak ettiği payı alabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehir sakinlerinin ve özel ilgiye ihtiyaç duyan bireylerin de tarihi ve kültürel zenginlikleri yakından tanımasına imkan sağlıyor. Kentin değerleri, kentlilik bilinci ve UNESCO Dünya Mirası alanlarına yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda yürüttüğü ‘Engelsiz Turizm' projesi ile engelli bireyleri aileleriyle birlikte kentin doğal, tarihi ve turistik değerleriyle buluşturuyor. Projeyle, vatandaşlar Büyükşehir Belediyesi tur rehberleri eşliğinde Osmangazi Panorama 1326 Fetih Müzesi, Tophane ve Mudanya'yı gezme imkanı buldu. Keyifli bir gün geçiren vatandaşlar, hizmetlerinden dolayı Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.



Kaynak: İHA