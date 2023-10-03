Türkiye’nin en büyük 5 tarım fuarından biri olan BURTARIM 2023 Bursa 20. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Bursa 15. Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı, 3-7 Ekim 2023 tarihleri arasında Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açtı. 200 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak olan BURTARIM, 20. yıl büyük buluşması ile 50’nin üzerinde ülkeden lider firmalar ve profesyonel ziyaretçileri bir araya getirecek.

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, Tüyap Fuarcılık Grubu olarak Türk tarım sektörünün en önemli buluşmalarından bir tanesini daha tekrarladıklarını vurgulayarak, “Fuarımıza Bursa’da ev sahipliği yapıyoruz. Bursa Tarım Fuarı ve Bursa Hayvancılık Fuarı eş zamanlı olarak ziyarete bugün açıldı. Yirmi yıldır başarıyla düzenlenen Bursa Tarım Fuarı ve 15 yıldır düzenlenen Bursa Hayvancılık Fuarı sektöre yön vermeye, sektöre destek olmaya, tarım sektörünün satışlarına, ihracatına ve istihdamına destek olmaya devam ediyor. Özellikle yurt dışı ziyaretçisinde önemli artışlar var. 50’ye yakın ülkeden Bursa’da fuara katılan firmalarımıza ikili iş görüşmeleri için gelen iş insanları görüyoruz. Yine yurt içinden de şu anda tarafımızdan yapılan 40’ın üzerinde şehirden otobüs organizasyonlarıyla Bursa’ya çiftçilerimizi taşıyoruz” şeklinde konuştu.

200’ün üzerinde katılımcı var

Tüyap Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü, “200’ün üzerinde katılımcısıyla Türk tarım sektörünün önemli bir buluşması olan fuarda, 52 bin metrekarelik alanda dış alanın tamamı doldu. İç alanda da salonlarımız dolu. Türkiye’nin kendi sektöründeki en önemli üreticileri ihracatçı firmaları, dünya markaları şu anda Bursa’da görücüye çıktı. Tarım sektöründeki yenilikleri, teknolojideki gelişmeleri, çiftçinin bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi adına bu fuarın önemli bir misyonu var. Fuarda Türkiye’nin en önemli markalarının ilk kez görücüye çıkardıkları traktörleri, biçerdöverleri, tarımsal mekanizasyon ürünleri var” dedi.

Bu yıl 200 bin ziyaretçi bekleniyor

20 yıldır düzenlenen fuarı 3,5 milyona yakın misafirin ziyaret ettiğini anlatan İlhan Ersözlü, “Aynı zamanda hayvancılık bölümünde de hayvancılık ekipmanları, süt endüstrisi, süt sağım makinelerindeki en teknolojik gelişmeler bu fuarda sergileniyor. 200 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Bu fuar ülkenin en önemli buluşmalarından bir tanesi ve yirminci yılını kutluyoruz. 2003 yılından beri düzenlenen fuar bu zamana kadar Türkiye’den ve 100’ün üzerinde ülkeden 3,5 milyona yakın ziyaretçiyi Bursa’da buluşturdu. Aynı zamanda 4 bin 500’e yakın katılımcı firma bu fuarda yerini aldı. Yirmi yıldır firmalar ürünlerini başarıyla sergiledi” ifadelerini kullandı.

Bu yılın teması ceviz üretimi

Ersözlü sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu fuarın bu yılki ana teması ceviz üretimi ve teknolojileridir. Özel ürünler yer alacak. Aynı zamanda ekolojik tarım uygulamaları, akıllı tarım uygulamalarının örnekleri de bu fuarda görücüye çıkıyor. Fuarla eş zamanlı etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerde sera yetiştiriciliği, ceviz yetiştiriciliği, akıllı tarım uygulamalarıyla ilgili toplantılarımız olacak. Dış alandaki özel etkinlik alanımızda da ‘Fuar Arena’ bölümü dediğimiz alanda da Türkiye’nin ve dünyanın önemli traktör markalarını gelen ziyaretçilerimiz deneyimleyerek test edebilecek.”

Fuar 5 gün sürecek ve girişler ücretsiz olacak

5 gün sürecek fuara girişlerin ücretsiz olduğunu ifade eden Ersözlü, “Geçmiş yıllarda olduğu gibi tarım sektörünün iç ve dış satışlarına önemli katkılar sağlayacak bir fuar olacak. Türkiye’de 30’un üzerinde tarım fuarı hazırlanıyor. Birçok şehirde fuarlar yapılırken, bazı şehirlerde de fuar adı altında olmayıp festivaller, etkinlikler yapılıyor. Ama bu sektöre baktığınızda en önemli buluşmalar, en büyük platform Tüyap Tarım Fuarları platformudur. Başta Konya olmak üzere, Samsun’da, Eskişehir’de, Bursa’da Adana’da ve İstanbul’da tarım fuarları hazırlayan bir ekibiz. Bu fuarlar içerisinde de Bursa Tarım Fuarı en önemsediğimiz ve en güçlü buluşmalardan bir tanesidir. Ziyaretçi açısından şehirdeki nüfusa oranladığımızda diğer fuarlar içerisinde en büyük fuardır” diye konuştu.

2024 teması için çalışmalar başladı

“Geçtiğimiz yıl Bursa Tarım Fuarı’nda 170 binin üzerinde ziyaretçi vardı. Bu yılki hedefimiz 200 binin üzerinde ziyaretçidir” diyerek sözlerini sürdüren Ersözlü, “Yaptığımız çalışmalar ve aldığımız geri dönüşler bunu gösteriyor. Tabii katılımcı firmalarda da geçen seneye göre şu anda yaklaşık yüzde 8 oranında büyüme var. Bu fuarın her geçen yıl daha güçlenmesinin nedenlerinden bir tanesi Bursa ve bölgesinin havzasının tarımsal sanayiye yönelik ve tarımsal zenginliği açısından Türkiye’nin en önemli coğrafyalarından bir tanesi olmasıdır. Biz şimdiden 2024 teması üzerinde arkadaşlarımızla çalışıyoruz. Bu fuara katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Açılışta kısa bir selamlama konuşması yapan Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Kılıç da, “Bursa güçlü sanayisiyle adından söz ettirirken tarımı ile de ön plana çıkmaktadır. Tarım fuarının önemi de buradan kaynaklanmaktadır. Yüzde34’ü tarım alanlarından oluşan ilimizde 7’si şehrimize özgü coğrafi işarete sahip 40’tan fazla meyve çeşidi yetişmektedir. Bunların 14’ünün hasadında da ilk üç sırada yer almaktadır. Yine 5’i coğrafi işarete sahip altmıştan fazla sebze üretimi de ilimizde gerçekleşmektedir. Bunların da yine 12’si de ülke genelinde ilk üç sırayı almış durumdadır. Görüldüğü üzere Bursa, bugün sadece ülkemizde değil, dünyaya tarımsal markasını en iyi tanıtan şehirlerden olmuştur. Fuarlarımızı uluslararası boyuta taşımaktayız. Fuarımızda Orta Doğu, Balkanlar ve Rusya’nın yanı sıra Hindistan, Çin, Vietnam, Bangladeş’ten gelen sektör temsilcilerini de ağırladığımızı ifade etmek isterim. Her yıl katılımın daha güçlü olması bizleri de sevindirmektedir” diye konuştu.

Fuar, kesilen kurdele ile resmi olarak açılmış oldu. Bursa Tarım Fuarı 7 Ekim’e kadar ziyarete açık olacak.