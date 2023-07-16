Burun operasyonu sonrasında yaklaşık bir hafta kadar burun üzerinde kalıp bulunuyor. Bu kalıbı 6 ile 7. gün çıkarıyoruz. İlk 4-5 gün göz çevresinde bir takım morluklar olabilmektedir. Bu kalıbı çıkardıktan sonra yaklaşık 3-4 gün kadar da ince kağıt bantlar yerleştiriyoruz. 10 gün sonra hasta, insan içine çıkabilecek şekilde genellikle hiç kimse tarafından anlaşılmayacak şekilde normal hayatını devam ettirebiliyor. Ancak burnun tam şeklinin oturması, burun ucunda ve burun sırtındaki şişliklerin tam olarak inmesi aylar süren bir süreçtir. Bu yara iyileşmesinin bir sürecidir.

Nasıl ki bir yerimizi kesiyoruz, orası kırmızı ve sert oluyor. Aylar, yıllar sonra o kesilen bölgemizdeki izimiz hiç belli olmayacak şekle geliyor ve o sertlik tamamen kayboluyor. Aynı şey burun estetiği operasyonundan sonra da geçerlidir. Burun derisi ilk aylarda, özellikle burnun ucunda daha sert ve ödemli olur. Bu ödem aylar içerisinde giderek daha da yumuşar. Genellikle 6 ay ile 8 ay içerisinde ödemlerin %90 ile %95’i kaybolur. Ancak bazı burunlarda şeklin değişmesi yıllar bile alabilir. Burunda 2,3,5 yıl hatta 10 yıl içerisinde bile çok ufak değişiklikler meydana gelebilmektedir.