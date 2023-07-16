Burada burunları sınıflamak gerekiyor. Burnun iki bölgesi vardır. Üst tarafta kemik burun, alt tarafta kıkırdak burun vardır. Bir grup hasta hem kemiğinde hem kıkırdağında problem olan hastalardır. Bu hastalarda normal bildiğimiz burun ucundan deriyi açıp, hem kemikleri şekillendirdiğimiz hem kıkırdakları şekillendirdiğimiz normal bir rinoplasti burun ameliyatı yapmak gerekiyor.

Bir grup hastada kemiklerde fazla bir problem yoktur ya da kendi kemik şeklinden memnundur. Burun ucu kıkırdaklarının şekli problemlidir. Yani burun ucu normalden daha geniş, biraz daha şekilsizdir. Bu hastalarda narkoz vermeden yine burun ucundan deriyi kaldırıp, sadece burun ucu kıkırdaklarını şekillendirmek mümkündür. Bunun avantajı, kemiklerle oynanmadığı için hastanın yüzünde morarma, şişme olmuyor. Bir alçı kullanmak gerekmiyor. Aşağı yukarı bir hafta içinde hasta normal haline dönebilecek haline gelebiliyor. Üçüncü grup hastanın ise, kemiklerinde problem yok. Burun ucu şeklinde problem yok ama burun ucu aşağı doğru bakıyor. Yani uzun bir burnu var. Bu hastalarda da burun askısı ya da burun endolifti dediğimiz, küçük bir delikten girip burun ucunun yukarı doğru çevrilerek asılması yöntemi uygulanabilir. Bu da lokal anestezi altında 15 ile 20 dakika içinde yapılabilen bir yöntemdir.