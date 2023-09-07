Burun ucu kıkırdaklarının genellikle orta bölümdeki septum adını verdiğimiz kıkırdakla bağlantılarının koparılmasına ki biz estetik ameliyatlarda bu bağlantılara zarar vermekteyiz. Bu bağlantılar koparıldıktan sonra ameliyat esnasında onların tekrar sağlamlığının oluşturulamamasına bağlıdır. Eğer ameliyat esnasında burun destek bağlantıları koparıldıktan sonra burun ucuna gerekli stabiliteyi yani gücü sağlayan ek destekler sağlanmaz ise, kişide de zaten uzun bir burun varsa burun ucu aşağıya doğru düşme eğilimindedir.

Bazı kişilerde burun ucu kıkırdaklarının boyu uzundur. O nedenle burun ucu aşağıya doğru bakar. Eğer bu kişilerde burun ucu kıkırdaklarının boyu kısaltılmazsa, ameliyat sonrasında konulan alçının etkisiyle burun daha kalkık görünür. Ancak tekrar kıkırdaklar orijinal yapılarını kazanacakları için burun ucu aşağıya doğru gitme eğilimi kazanır. Burun ucunun düşmesi bazı belli hastalarda olabilecektir. Bunun anatomik özelliklerine göre eğer cerrah bu anatomik özellikleri değerlendirmeyip ameliyat esnasında burun ucuna gerekli stabiliteyi kazandırmazsa ya da bazı düşmeye meyilli kıkırdaklarda gerekli işlemleri yapmazsa, burun ucunun aşağıya düşmesi meydana gelebilir. Burun ucu aşağıya düşmesi de daha çok kapalı yöntemle yapılan operasyonlarda ortaya çıkabilmektedir.