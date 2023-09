Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, şampiyonaya takım halinde çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Gümüşte ve bronz madalyada kıl payı kaçan çok maçlarım oldu. O madalyalar beni mutlu etmeyecekti. Bugün ülkeme olimpiyat kotası ve dünya şampiyonluğu kazandırdım. İnşallah bunu olimpiyatlarda altın madalya alarak devam ettirmek istiyorum" dedi.

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda finalde Moğolistanlı rakibini yenerek altın madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, milli takım kafilesi ile birlikte yurda döndü. İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarına konuşan Buse Tosun Çavuşoğlu, şampiyonaya çok iyi hazırlandıklarını söyleyerek, "Dünya Şampiyonası’na takım halinde çok iyi hazırlandık. Takımımız zaten genç bir ekipti. Takımımızda Avrupa şampiyonu, dünya üçüncüsü olan çok sayıda sporcu var. Gerçekten çok güzel mücadele ettik. Ben koleksiyonuma altın madalya kazanmak istiyordum bunu eklemek istiyordum. Benim gümüşte ve bronz madalyada kıl payı kaçan çok maçlarım oldu. O madalyalar beni mutlu etmeyecekti. Bugün ülkeme olimpiyat kotası ve dünya şampiyonluğu kazandırdım. İnşallah bunu olimpiyatlarda altın madalya alarak devam ettirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Evin Demirhan Yavuz: "Son yılların en zor Dünya Şampiyonası’ydı"

Olimpiyat kotası alan Evin Demirhan Yavuz da güzel bir şampiyona geçirdiklerini belirterek, "Son yılların en zor Dünya Şampiyonası’ydı. Olimpiyatlar öncesinde kota veren bir şampiyonaydı ve oradan dünya şampiyonu arkadaşımız Buse Tosun ile dönüyoruz, ben oradan olimpiyat kotası aldım. İlk defa tarihimizde iki kota alarak ayrılıyoruz. Ekibimiz çok genç ve yeni isimlerden oluşuyordu ama hepsi kendi yaş gruplarında Avrupa ya da Dünya şampiyonu olmuş sporculardı. Tüm takım olarak dünya ülkelerine ne kadar güçlü olduğumuzu ve alttan da ne kadar güçlü geldiğimizi göstermiş olduk. Biz zaten olimpiyatlara giden sporcularız. Biz artık altın madalyayı hedefliyoruz. O yüzden bizi en çok mutlu edecek şey, olimpiyatlardan altın madalyayla dönmek olacak" şeklinde konuştu.

Efrahim Kahraman: "Hedefimiz olimpiyat"

Şampiyonanın çok zorlu olduğuna vurgu yapan milli takım antrenörü Efrahim Kahraman ise, "Gerçekten iyi çalıştık. Kızlarımız üç kota maçı yaptı, iki tane kota aldık. Genç takımla gittik. Biraz daha genç güreşen, U23’te güreşen, 1 ay sonra U23’te yüzde 70’i güreşecek sporcularımız var. Hedefimiz olimpiyat. Buse her zaman iyi olduğunu göstermişti. Geçen yılın Avrupa şampiyonu takımıyız. Takım şampiyonluğu olmasına rağmen biraz buruk ayrılmıştık. Geçen yıl takım şampiyon olmuştu, bu yıl Avrupa ikincisi olmuştu. Buse dünyada en iyisi olduğunu gösterdi. Olimpiyat öncesi bu şampiyonluk bize büyük moral oldu. İnşallah 2024 Paris Olimpiyatları’nda aynı şekilde altın madalya alarak Türk kadını tarih yazacak. Biliyorsunuz 2 dünya şampiyonluğu, 6 Avrupa şampiyonluğu olan Yasemin Adar var, olimpiyat üçüncüsü. Fakat bizim şampiyonluğumuz yok. Buse’nin yanı sıra Evin Demirhan kota aldı. O da bizim iyi sporcularımızdan, şampiyon sporcularımızdan. Ondan da olimpiyatta madalya bekliyoruz. İnşallah yine tarih yazarak, olimpiyat şampiyonu olarak tarihe geçeceğiz. Biz her zaman, her müsabakada tarih yazarak geldim. Ben gurur duyuyorum, ekibimle de gurur duyuyorum. Bakanlığımızın ve federasyon başkanımızın vermiş olduğu destekle, kızlarımızın azmiyle, ekibim, yan ekibim, antrenörlerim herkese teşekkür ediyorum. Ekran başında bizlere dua eden herkese teşekkür ediyorum. Buse o kadar kendinden emin olmuş ki olmayacak pozisyonlardan dönüş yaptı. Çünkü hedefi büyüktü, burada şampiyonluktu" diye konuştu.