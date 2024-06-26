Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Gemlik Belediyesi arasında imzalanan protokol sayesinde Gemlik Kampüsü içerisinde yer alan 2 bin zeytin ağacının bakımı ve ürün toplanması konusunda işbirliği yapılacak.

BUÜ ile Gemlik Belediyesi, 293 bin metrekarelik Asım Kocabıyık Kampüsü içerisinde yer alan yaklaşık 2 bin zeytin ağacının korunması, bakımı ve ürünün toplanmasına dair ortak bir çalışma yürütecek. Belediyenin sorumluluğunu üstleneceği bakım faaliyetlerinde Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı ve Gıda Teknolojisi Programı öğrencileri de stajyer olarak yer alacak. Elde edilen ürünün yüzde 35’i üniversiteye, yüzde 65’i de belediyeye kalacak. Hazırlanan işbirliği protokolüne BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz ile Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren imza attı.

İşbirliği öğrencilere de yarayacak

Törende konuşan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, üniversitedeki en kıymetli kampüs alanlarından birisinin Gemlik’te olduğunu söyledi. Bursa’nın farklı ilçelerinde toplam 15 meslek yüksekokuluna sahip olduklarını açıklayan Prof. Dr. Ferudun Yılmaz; “Meslek yüksekokulları anlamında Türkiye’nin en önemli üniversitelerinden birisiyiz. Sadece buralarda eğitim alan 22 bin öğrencimiz var. Yüksekokullarımızda uygulamaya dönük ciddi bir eğitim altyapısına da sahibiz. Bugün imzalayacağımız protokol sayesinde hem kampüsümüzün genel bakımı, hem zeytin ağaçlarımızdan en yüksek verimin alınması hem de öğrencilerimizin mesleki eğitim ve staj konularını bu işbirliği sayesinde çözecek olmamızdan dolayı büyük bir memnuniyet içerisindeyiz. Protokolümüzün hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Gemlik’i birlikte parlatacağız”

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ise ilçede böylesine güzel bir kampüsün bulunmasının kendileri için de büyük bir şans olacağını vurguladı. Üniversitenin her anlamda desteklenmesi için ellerinden gelen katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyleyen Başkan Şükrü Deviren; “Bu anlamlı protokolün imzalanmasından ötürü mutluyuz. Üniversiteli çocuklarımızı bir şekilde Gemlik’e kazandırmak ve onlara bu ilçeye yönelik bir aidiyet duygusu katmak zorundayız. Onların barınma, güvenlik, daha nitelikli eğitim ve daha yüksek standartlarda yaşamlarını sürdürmeleri adına biz elimizden gelen desteği vereceğiz. Buna yönelik fikirlerimiz de var. Üniversitemizin ilçemize neler katabileceğini çok iyi biliyoruz. Gemlik’i birlikte parlatacağız. Üniversitemiz ve hocalarımız son derece kıymetli. Birbirimize destek olacak ve yol göstereceğiz. Bu protokolün yeni işbirliklerine vesile olmasını diliyoruz. Üniversitemize, öğrencilerimize ve ilçemize hayırlı olsun” dedi.

Yıllık 10 ton ürün

Gemlik Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Yahya Işık da kampüsün 293 bin metrekarelik bir alana sahip olduğuna işaret ederek; “Böylesine büyük bir alanda 2 bine yakın zeytin ağacına sahibiz. Zeytin ve zeytinyağı üretimi yapıyoruz. İyi bakım ile ortalama yıllık 10 ton civarında zeytin alabileceğimizi hesapladık. Bu alanın korunması, verimin artırılması ve ağaçların bakımının yapılması konusunu Gemlik Belediyesi ile paylaştık. Başkanımız sağ olsun, ilgilendi. Karşılıklı mutabakata vardık. Ağaçlarımızın bakımı yapılacak. Zeytin toplanacak ve zeytinyağı elde edilecek. 3 yıllık bir anlaşma imzalıyoruz. Elde edilen ürünün yüzde 35’i bize kalacak, yüzde 65’i belediyenin kasasına girecek. Aynı zamanda Bahçe Tarımı ve Gıda Teknolojisi Programı öğrencilerinin zorunlu işyeri stajları ve işyeri eğitimlerini bu protokol kapsamında karşılamış olacağız” açıklamasında bulundu.

Düzenlenen imza töreninde akademisyenler ile belediye ve üniversite personeli de hazır bulundu.