Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Akın Gencan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bakanları, Edirne’de 1-7 Temmuz tarihinde yapılacak 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet ettiler.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve Edirne Belediye Başkanı Filiz Akın Gencan, Kırkpınar’ın davet simgesi "kırmızı dipli mum" ile TBMM’ye ziyarette bulundular. İlk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ı ziyaret eden Vali Sezer ve Belediye Başkanı Gencan Akın, ardından Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’a ziyarette bulundular. Ardından Vali Yunus Sezer, Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Ahmet Baran Yazgan, Ediz Ün, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı ziyaret ettiler. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret eden Vali Sezer ve beraberindeki heyet, TBMM Genel Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’ya da ziyarette bulunarak, bu yıl 663.’sü düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne davet ettiler.