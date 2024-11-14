Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Yapı Topluluğu, üniversite öğrencileri ile sektör temsilcilerini bir araya getiren ‘Sektörle Buluşma’ programları ile tecrübe ve bilgi paylaşımlarını sürdürüyor.BURSA (İGFA) - BUÜ Yapı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Sektörle Buluşma’ programı ile geleceğin mühendis ve mimarları sektörün önde gelen isimleri ile buluşturarak, yapı sektöründe geleceklerini kurarken yollarını aydınlatacak bilgi ve tecrübeleri dinleme imkanı buldu.

BUÜ Hasan Öztimur İnşaat Mühendisliği Fakültesi çok amaçlı toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen buluşmada programın açılış konuşmasında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Adem Doğangün, Yapı Topluluğu’nun çalışmalarıyla öğrencileri sektörle tanıştırarak, geleceklerine dair yeni ufuklar açtığını söyledi. BUÜ Yapı Topluluğu üyelerini tebrik eden Prof. Dr. Adem Doğangün, çalışmalarında her zaman destekçileri olacaklarını belirtti.

BUÜ Yapı Topluluğu Başkanı Semanur Taslak ise inşaat sektörünün son gelişmeleri, sektörün sorunları ve problemleri ve inşaat sektöründe öğrencilerin yerinin konuşulacağı bu etkinlikle öğrencileri, bölüm mezunlarını ve Bursa’nın ileri gelen sektör temsilcilerini biraraya getirerek tanıştırma fırsatı bulduklarını söyledi. Her geçen gün gelişen ve değişen inşaat sektörümüzde gelişmeleri yakından takip etmenin önemine vurgu yapan Semanur Taslak, organizasyona destek veren herkese teşekkür etti.

“Sektörün siz gençlere ihtiyacı var”

Programda konuşan İMSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeref Demir, yaptığı konuşmada BUÜ Yapı Topluluğu’nu çalışmalarından dolayı tebrik ederek, “Bizler de topluluğumuza elimizden geldiği kadarıyla destek vermeye çalışıyoruz. Kadim ve büyük bir sektörün mensuplarıyız. İnsan yaşamını etkileyen, önemli bir misyon üstleniyoruz. Bu açıdan gençlerimizin kendilerini sürekli geliştirip, sektöre donanımlı bir şekilde katılmaları çok önemli. Bu açıdan yapılan bu çalışmalar, tecrübe paylaşımları çok önemli. Ülkemizde 6,7 milyon riskli yapımız var. Bunları dönüştürecek olan sizlersiniz. Bu yüzden bu sektörün nitelikli gençlere çok ihtiyacı var. Hepinizin bu bilinç ve sorumlulukla çalışacağınıza inanıyoruz” dedi.

“Titizlikle çalışma başarıyı getirecektir”

TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek, “Sektörümüz çok büyük ve gelişmeye devam ediyor. Potansiyelleri çok büyük olup, bu potansiyellerin başarıya dönüşmesi en kolay olan sektörlerden bir tanesi. Sizlerin bu bilinçle çalışması çok önemli. Mesleklerimiz derslerin sıkı çalışılmasının yanı sıra girişimci ve araştırmacı olunması ile de çok alakalı. Sektördeki gelişmelerin yakından takip ediliyor olması gerekiyor. İş hayatına girdiğinizde ülkemizdeki gerçekleri farkında olarak, zeminden yapının bütününe kadar işinizin her noktasında titizlikle çalışmanızı diliyor ve tavsiye ediyorum” şeklinde konuştu.

“Her zaman yanınızdayız”

Yatırım Profesyonelleri ve İşbirliği Derneği (YAPİDER) Yönetim Kurulu Başkanı Sevcan İlici’de öğrencilere ileride girecekleri meslek yaşamları için öğütler vererek, “Önü çok açık olan bir sektördeyiz. Çalışarak, layıkıyla işimizi yapmaya gayret ederek başarılı olmak kaçınılmaz. Bu tür organizasyonlara katılımlarla, sosyal olmak, kendimize kapılar açmak, tecrübeli isimlerin bilgilerinden faydalanabilmek için çok önemli. Sizler gelecekte mesleklerinizi en güzel şekilde temsil edeceksiniz. Biz de YAPİDER olarak hep yanınızda olacağız” dedi.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Bursa Şube Başkanı Esra Yıldız İnhanlı, organizasyonun, mesleğin ve meslekte başarılı inceliklerine dair bilgi almak için önemine vurguya parken, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Olgun ve TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkan Yardımcısı İlkay Kartal’da üniversite öğrencilerinin ufkunu genişletecek olan organizasyonda emeği olan herkese teşekkür etti.

Programda açılış konuşmalarının ardından Adiloğlu Grup Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, Protest Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Poyraz, Güney Marmara Zemin Yöneticisi İlkay Kartal, Özler Kalıp İskele Yöneticisi Okan Ayvacı ve Nalçın Mimarlık Yöneticisi Fatoş Nalçın sunumları ile öğrencilerle tecrübe paylaşımında bulundu.