Rektörlük B Salonu'nda düzenlenen törende; Q1 kategorisinde yayın yapan, dış kaynaklı proje fonu sağlayan ve patent tescili alan akademisyenler bir araya gelerek üniversitenin artan bilimsel performansını değerlendirdi. Programın açılışında söz alan Rektör Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, BUÜ'nün Araştırma Üniversitesi liginde kalmasının büyük ölçüde akademisyenlerin özverili gayretleriyle sağlandığını vurguladı. Üniversitenin 2024 yılı verilerine göre 31 parametrenin 21'inde iyileşme göstererek bu alanda en yüksek gelişimi kaydeden kurum olduğunu belirten Yılmaz, rakiplerle olan puan makasının kapandığına dikkat çekti. 2025 yılı verileriyle birlikte bu iyileşmenin daha da görünür olacağını ifade eden Rektör Yılmaz, üniversitedeki mevcut dinamizmin listeye yansıması için motivasyonun korunması gerektiğini belirterek tüm akademik personele teşekkürlerini sundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ise üniversitenin araştırma performansındaki sürekliliğe değinerek önümüzdeki dönemde değerlendirme kriterlerinde yaşanacak teknik değişimlere işaret etti. 2025 verilerinin mevcut sistem üzerinden devam edeceğini ancak 2026'dan itibaren verilerin Scopus üzerinden çekileceğini belirten Prof. Dr. Kırıştıoğlu, bu sürece hazırlıklı olduklarını ifade etti. Özellikle son dönemde sadece yayın sayılarında değil, proje ve patentlerdeki ciddi artışın üniversitenin kümülatif başarısını katladığını söyleyen Kırıştıoğlu, küresel rekabet ortamında sınırları daha da zorlayarak üretmeye devam etmeleri gerektiğini hatırlattı.

Ar-Ge Koordinatörü Prof. Dr. Esra Karaca da etkinliğin temel amacının üniversiteye değer katan bilim insanlarının görünürlüğünü artırmak ve emeklerinin takdir edildiğini hissettirmek olduğunu dile getirdi. 2024 yılındaki bilimsel verileri paylaşan Prof. Dr. Karaca, toplam yayın sayısının geçtiğimiz yıla oranla yaklaşık yüzde 30 artarak bin 236'ya ulaştığını, en nitelikli yayın grubu olan Q1 yayınlarında ise şimdiden yüzde 13'lük bir ivme yakalandığını kaydetti. Kasım ayı itibarıyla 26 Q1 yayını, 9 proje ve 7 patent başarısı gösteren akademisyenleri tebrik eden Karaca, bu yükseliş grafiğinin üniversitenin gelecekteki konumunu güçlendireceğini belirtti.

Etkinlik sonunda, başarı gösteren akademisyenlere teşekkür belgeleri takdim edilirken; BUÜ'nün bilimsel dinamizminin artarak devam edeceği vurgusu yapıldı.