Türk Tarih Kurumu tarafından Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü anısına hayata geçirilen 'Türk Tarih Kurumu Yüzüncü Yıl Kitaplığı' açılışına BUÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cafer Çiftçi ve Prof. Dr. Zekeriyya Arı, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, BUÜ Genel Sekreteri Mehmet Aydemir, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.

Açılış programında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Türk Tarih Kurumunun işbirliğiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesine 858 kitap bağışı yapıldığını, bu eserlerin akademisyen ve öğrencilere katkı sağlayacağını belirtirken; 'Türk Tarih Kurumunun bağışı olan eserler tüm öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizin fikir dünyalarına katkı sağlayarak kültür mirasımızı gelecek kuşaklara taşıyacak. Bu vesileyle Türk Tarih Kurumu başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen'e çok teşekkür ediyor, bu eserlerin üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum' ifadelerini kullandı.

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen ise kurum yayınlarının ticari bir amaç gütmeksizin, Atatürk'ün vasiyetiyle İş Bankası'ndan gelen gelirler sayesinde piyasa şartlarının altında bir fiyatla okura sunulduğunu belirtti. Kamu yayıncılığının öncü kurumlarından biri olarak 2025 yılında 110 kitap basmayı hedeflediklerini ifade eden Özgen; temel amaçlarının kitaba erişimi kolaylaştırmak, üniversitelerle iş birliği içinde kalarak akademisyen ve öğrencilere doğrudan dokunmak olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından, Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Prof. Dr. Zekeriyya Arı ve Prof. Dr. Yüksel Özgen Türk Tarih Kurumu 100. Yıl Kitaplığı'nın açılışı için kurdele kesti. Katılımcılar daha sonra üniversiteye bağışlanan 858 eserlik kitaplığı inceledi.