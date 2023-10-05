Doktora, tıpta uzmanlık ve sanatta yeterlik sonrası yurt dışında araştırma yapacak olan bilim insanları için TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen 2219 Araştırma Burs Programı’nın 2023 yılı 1. dönem sonuçları açıklandı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Temel Bilimler Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Gülçin Tezcan, 2219 Araştırma Burs Programı çerçevesinde destek almaya hak kazandı. Projenin yürütülmesi amacıyla 6 ay süreyle Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü’ne gidecek olan Dr. Tezcan, “Oral skuamözkarsinomda NLRP3 inflamazomunun rolü ve bir anti-enflamatuvarlipidmediyatörü olarak Rezolvin E1’in etkisinin incelenmesi” konusunda çalışma yapacak.

Akademik ve bilimsel katkı sağlayacak

Akademik ve bilimsel anlamda kendisini daha fazla geliştirmeyi hedeflediğini kaydeden Doç. Dr. Gülçin Tezcan, Harvard’da yapacağı çalışmaların kariyerine olumlu katkılarda bulunacağının altını çizdi. Başvuru aşamasında kendisine destek olan üniversite ve fakülte yöneticilerine teşekkür eden Tezcan, “Proje çalışmaları için 6 ay süreyle Harvard Üniversitesi Forsyth Enstitüsü’nde bulunacağım. Bu sürecin bana ve projeme son derece değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Döndüğümde de ülkemiz ve üniversitemiz adına çalışmaya, akademik ve bilimsel proje üretmeye devam edeceğim. Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da akademisyenlerin başarısının kendilerini her açından gururlandırdığını söyledi. Rektör Yılmaz, Doç. Dr. Gülçin Tezcan’ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi.