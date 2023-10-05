Mahmudiye mahallesinde bir evde meydana gelen olayda kardeşler arasında kan aktı; 2 kardeş bıçakla yaralandı.

Olay saat 14.30 sıralarında Mahmudiye mahallesi Vakıf sokaktaki bir evde meydana geldi. İbrahim İ.(17) ve ağabeyi Halil İ.(28) arasında "Herşeyime karışıyorsun" konusunda tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Öfkeli kardeş İbrahim İ. mutfaktan aldığı bıçakla ağabeyi Halil İ.'yi kalçasından bıçakla yaraladı. Ağabey ise kardeşinin elindeki bıçağı almaya çalışırken, İbrahim İ. Sağ elinden bıçakla yaralandı. Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, kavgayı ayırdı. Yaralılar olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar.

GAZETECİLERE SALDIRMAYA KALKTI

Ağabeyini bıçakla yaralayan İbrahim İ., görüntüleyen basın mensuplarına saldırmaya kalktı. Şüphelinin saldırı girişimi, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle engellendi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Merkezi

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