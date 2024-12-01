Türk pop müziğinin sevilen ismi Ziynet Sali, Mabel Matiz imzalı yeni şarkısı ‘Müptelanım Bilgine’ ile müzikseverlerle buluştu. Yayınlandığı andan itibaren büyük ilgi gören şarkı, müzik listelerinin zirvesine doğru hızla yükselirken, dinleyicilerden ve eleştirmenlerden tam not aldı.İSTANBUL (İGFA) - Ziynet Sali, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 2 Aralık Pazartesi akşamı saat 21:00’de Instagram adresi @ziynetsali üzerinden gerçekleştireceği canlı yayında şarkısının tanıtımını yapacağını ve bir sürpriz hazırladığını duyurdu.

Bu heyecan verici yayında Ziynet Sali'ye, şarkının söz ve müziğini yazan Mabel Matiz de eşlik edecek. Hayranları, şarkının yaratım sürecinde yoğun bir çalışma yürüten bu iki sanatçıyı ilk kez yan yana görme fırsatına sahip olacak.

Aynı gece, Ziynet Sali, şarkısının çıkışını vereceği özel bir parti ile kutlayacak. Ziynet Sali bu organizasyonda yakın dostlarını ağırlayacak...