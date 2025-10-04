Sokaklarda yaşam mücadelesi veren can dostlar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şefkat eliyle güvenli bir yuvaya kavuşuyor. Gümüştepe Hayvan Bakımevi’nde beslenme, bakım ve tedavileri büyük bir özenle sürdürülen sokak hayvanları, sevgi dolu ellerde yeniden hayata tutunuyor.

Can dostlara modern ve hijyenik alanlar

Bursa’daki sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Gümüştepe Hayvan Bakımevi‘nde can dostların beslenme, bakım ve tedavilerini büyük bir titizlikle gerçekleştiriyor. Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak hayvanlarının sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için rutin sağlık kontrollerini düzenli bir şekilde yürütüyor. İhtiyaç duyulan tüm tedavi ve aşı uygulamalarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde yapan ekipler, can dostlara modern ve hijyenik alanlar oluşturuyor.

‘Satın Alma, Yuvam Ol’

Tedavi ve bakım hizmetlerinin yanında yuvalandırma çalışmalarını da sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ‘Satın Alma, Yuvam Ol’ temasıyla Yuvalandırma Şenliği de düzenliyor. Barınaklarda misafir edilen kedi ve köpekler, hayvanseverlerle bir araya getirilerek yeni ve sevgi dolu yuvalarına kavuşmaları sağlanıyor.

Yuvalandırma çalışmalarına destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sokak hayvanlarının daha iyi şartlarda yaşaması için çalışmaların kesintisiz bir şekilde devam edeceğini vurgularken, vatandaşları da yuvalandırma çalışmalarına destek olmaya davet etti.

"Tüm tedavi ve bakımlarını yürütüyoruz"

Can dostların her zaman yanında olduklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Sokak hayvanları da bu dünyada en az bizim kadar yaşam hakkına sahiptir. Büyükşehir Belediyesi olarak Gümüştepe Hayvan Bakımevi’nde can dostların huzurlu ve sağlık içerisinde yaşaması için gerekli tüm tedavi ve bakımlarını yürütüyoruz. Aynı zamanda hepsinin sıcak birer yuvaya kavuşması için de Yuvalandırma Şenliği düzenliyoruz. Bizler onların koruyucusu ve sesi olmalıyız. Büyükşehir Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanında olacak ve onların sağlıklı bir yaşam sürebilmeleri için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.