Bursa'da bir motosiklet sürücüsü, başka bir motosiklete çarptı ve ağır bir şekilde yaralandı. Kaza, Osmangazi ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi Hipodrom Kavşağı'nda meydana geldi. Faik Ç. tarafından kullanılan 16 BER 365 plakalı motosiklet, önünde seyir halinde olan Zeki A. tarafından kullanılan 16 BDV 292 plakalı motosiklete çarptı. Bu şiddetli çarpışmanın etkisiyle Faik Ç., birkaç metre sürüklendi ve ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen yaralılara yardım etmek için koşarken, aynı zamanda 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdikten sonra onları Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Faik Ç.'nin durumu ise hala hayati tehlike taşıdığı öğrenildi.

Polis ekipleri, kaza hakkında soruşturmasını sürdürmektedir.