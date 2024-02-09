Afet Tespiti ve Arama Kurtarma Derneği (ATAKDER) Genel Başkanı Ömer Özkan, Tokat'ın Günebakan köyündeki toprak kaymasının ardından yaptığı açıklamada, olayın nedeninin fay hatları olduğunu belirterek, bölgede büyük bir depremin beklenmesi gerektiğini ifade etti.

Tokat'ın Niksar ilçesine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Günebakan köyünde meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Özkan, bu felaketin bölgedeki jeolojik aktiviteyi tekrar gündeme getirdiğini söyledi. Günebakan köyündeki toprak kaymasının doğal afetlerle bağlantılı olmadığını vurgulayan Özkan, tamamen fay hatlarının etkisiyle gerçekleştiğini ifade etti.

Özkan, "Günebakan köyünde yaşanan bu felaket, bölgedeki jeolojik aktiviteyi yeniden gündeme getirdi. Maalesef, köyün toprak kaymasıyla sular altında kalması, heyelan veya toprak kayması gibi doğal olaylarla alakalı değil. Ana fay hatlarının etkisiyle bu durum meydana geldi. Evet, büyük bir deprem beklentisi var. Şu anda herkes, o kıyamet gününü bekliyor." şeklinde konuştu.

Özkan, Günebakan köyündeki toprak kaymasının ardından yer altındaki ana fay hatlarının aktif hale geldiğini ve bu durumun büyük bir depremi işaret ettiğini belirtti. Özkan, bu konuda bölge halkını ve yetkilileri uyararak, gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.