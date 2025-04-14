Türkiye Gazetesi yazarı Ömer Faruk Ünal’ın haberine göre, Kuşadası’nda gerçekleştirilen bir polis kontrolünde bir Süper Lig hakemi yasaklı maddeyle yakalandı. Ünal, hakemin Türkiye Futbol Federasyonu’nun Riva’daki merkeziyle iletişime geçerek olayın üzerinin örtüldüğünü ileri sürdü.

Gündeme gelen olayın detayları ise oldukça dikkat çekici. İddiaya göre, bekar olan hakem, yanında bir kadınla seyahat ederken polis tarafından durduruldu. Yapılan aramada araçta yasaklı bir madde bulundu. Kadının bu maddenin kendisine ait olduğunu söylediği belirtiliyor. Ancak olay sonrası hakemin hemen TFF ile temasa geçerek olayın üstünü kapattırdığı öne sürüldü.

Konuyla ilgili Aydın Emniyeti’nden resmi bir açıklama yapılması bekleniyor. Ömer Faruk Ünal, olayın futbol dünyası açısından Susurluk vakasına benzer nitelikte olduğunu savunarak “Bu futbolun Susurluk’u” ifadelerini kullandı. Ayrıca iddiaya göre, aynı hakemin geçmişte alkollü araç kullanmaktan aldığı 5 yıl hapis cezası bulunuyor, ancak hükmün açıklanması geri bırakılmış. Üstelik hakemin halen devam eden başka bir dava dosyasının olduğu da öne sürülüyor.

Tüm bu gelişmelere rağmen söz konusu hakemin geçtiğimiz pazar günü Süper Lig maçında görev alması, iddiaların ciddiyetini daha da artırdı.