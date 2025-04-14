Hafta kapsamında düzenlenen etkinliklerde çocuklara yönelik atölyeler ön plandaydı. Yazar Berra Çakır’ın katılımıyla gerçekleştirilen atölyeler, renkli ve eğlenceli anlara sahne oldu. Belediye Başkanı Alper Taban da etkinlik alanını ziyaret ederek minik okuyucularla buluştu.

Cumartesi günü D Blok Nöbetçi Kitaphanede gerçekleştirilen etkinliklerde, farklı yaş gruplarına hitap eden atölye çalışmaları düzenlendi. Gün boyu süren bu etkinliklerde çocuklar hem eğlendi hem de öğrendi. Berra Çakır’ın kaleme aldığı “Kim Korkar Karanlıktan” kitabı eşliğinde yapılan duyu eğitimi atölyesi, 4-6 yaş grubu çocuklara iki seans halinde sunuldu. 1. ve 2. sınıf öğrencilerine yönelik değerler eğitimi, ardından da 3, 4 ve 5. sınıflar için düzenlenen hikâye yazma ve resim çizme etkinlikleriyle gün dolu dolu geçti.

Etkinliklere katılım oldukça yoğundu. Minikler, eğitici aktivitelerle keyifli vakit geçirirken, Berra Çakır da çocuklarla birebir ilgilenerek onlara ilham verdi. Etkinlik alanına gelen Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilere ve ailelerine selam vererek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine büyük katkı sunduğunu vurguladı. Başkan Taban, etkinliğe destek veren Berra Çakır’a da teşekkürlerini iletti.

Berra Çakır ise yaptığı açıklamada, doğup büyüdüğü şehirde çocuklarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirerek, “Bugün birlikte öğrendik, birlikte keşfettik. Çocukların yaşlarına uygun, gelişimlerini destekleyici etkinliklerle dolu bir gün geçirdik. Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.