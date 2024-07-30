Muğla’nın Marmaris ilçesi Orman İşletme Müdürlüğü; Marmaris tarihinin en büyük orman yangını olarak bilinen yangının 3. Yıl dönümünde, yangında hayatını kaybeden orman gönüllüsü Şahin Akdemir’in ruhu için lokma döktürdü.Ata SEVGİ / AjansCANKA

MUĞLA (İGFA) - Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin, Marmaris Milli Park Müdürü Mesut Gümüş ve orman çalışanları; orman işletme müdürlüğü bahçesinde dökülen lokmaları vatandaşlara dağıtarak, orman şehidi Şahin Akdemir’i gönüllerde yaşattılar.

AÇIK ALANDA ATEŞ YAKMA ACİL DURUMDA 112’Yİ ARA Etkinlik sonrası Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya’nın açıklamasında ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı bilgilendirmede:

Marmaris’te yangın sezonunun devam etmekte olduğuna dikkat çekilerek; “29 Temmuz 2021 tarihinde çıkan orman yangınında gönüllü olarak çalışan, ekiplere içme suyu taşırken hayatını kaybeden Şahin Akdemir kardeşimizin vefatının seneyi devriyesi sebebi ile bir araya gelmiş bulunmaktayız. 9052 Hektar ormanlık alanın zarar gördüğü yangında gençleştirme çalışmaları tamamlandı. İlçemizin ormanlık alanı 88 bin 408 Hektar. Genel alanın, yani 102 bin 250 Hektarlık alanın yaklaşık yüzde 87’si orman.

Yangın sezonunun devam etmekte olduğu bu günlerde; hiçbir suretle açık alanda ateş yakılmaması, özellikle küçük çocukların ateş kullanımına dikkat etmeleri, kaynak makinası spiral ve benzeri kıvılcıma sebep olacak makinaları kullanırken azami dikkat edilmesi, görülen her ateş ya da dumanı 112 ihbar hattına bildirilmesini rica ediyoruz.” denildi.