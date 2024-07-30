Hangi Ülkenin: Japonya

Kuruluş Tarihi: 28 Ağustos 1937

Kurucusu: Kiichiro Toyoda

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Önemli Kişiler: Katsuaki Watanabe (Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su) Akio Toyoda (Başkan ve Temsilci Direktörü) Shoichiro Toyoda (Onursal Başkan)

Alan: Otomotiv, Robotik, Finansal hizmetler, Biyoteknoloji

Ürün: Otomobil, Mali Hizmetler

Çalışan Sayısı: 71.116

Resmi Sitesi: www.toyota.com.tr

Toyota Hakkında Bilgi

Toyota Motor Corporation firması, farklı farklı alanlarda üretim yapan ve büyük bir model çeşitliliğine sahip olan, 2016 yılındaki verilere göre dünyanın en büyük otomotiv şirketidir. Son zamanlarda Ford’u geçerek dünyada ki ikinci otomobil firması olmayı başaran Toyota’nın 2007 yılında dünyada en çok otomobil üreten firma olan; ancak büyük bir ekonomik kriz geçiren General Motors’u tahtından düşürebileceği düşünülmektedir. 2007 ilk çeyrek dünya satış rakamlarına göre General Motors’u geçmiş ve en çok satılan otomobil markası olmayı başarmıştır. 2008 yılı itibariyle dünyanın en büyük otomobil üreticisi olmuştur. 77 yıldır bu unvana sahip olan General Motors’tan bu unvanı ele geçirmeyi başarmıştır. 2014 yılından sonra, 10 milyon 230 bin lira satış rakamıyla, dünyada ki en büyük araba üretim firması olmayı başarmıştır. Toyota markasının ülkemizde de piyasası bulunmaktadır. Çoğu insanın sevdiği marka olmayı başarmıştır. Kullandığı Japon teknolojisi Toyota markasının yükselmesine büyük katkı sağlamıştır.

Toyota Hangi Ülkenin

Cevap: Japonya

Toyota Modelleri

Toyota Corolla

Toyota Auris

Toyota Auris Touring Sports

Toyota Verso

Toyota Yaris

Toyota Avensis

Toyota GT86

Toyota Prius

Toyota RAV4

Toyota Land Cruiser Prado

Toyota Hilux

Toyota C-HR

Ambleminin Anlamı

3 elipsten yapılmış amblem Toyota’nın geleceğe yönelik kararlılığını gösterir. İlk elips Toyota sahibini, ikinci elips Toyota’yı iki elipsi çevreleyen üçüncü elips ise Toyota teknolojisi ve yeniliğinin sınırsız olanaklarını ve yaratıcı ruhunu simgeler.

Adının Kaynağı

Kelimenin kökü ailenin soy ismi olan Toyoda’dan gelir. Toyoda, Japoncada “bereketli pirinç tarlası” anlamındadır.