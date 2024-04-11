MHP Bursa İl Teşkilatı bayramın ikinci gününde bir araya geldi. MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Milletimizin kararı ne olursa olsun her zaman başımızın üzerindedir. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden oluşturulmak istenen istikrarsızlığa teslim olmayacaktır" dedi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir araya gelen MHP’ye gönül verenlere seslenen MHP Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, "Milletimizin kararı ne olursa olsun her zaman başımızın üzerindedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bu seçimlerde milletimizin verdiği mesajı doğru okumak, tüm boyutlarıyla değerlendirmek ve milletimize daha iyi hizmet edebilmek üzere çalışmalarımıza başladık. Ekonomik sorunların sosyal ve siyasal hayata olan yansıması sonucu ortaya çıkan tepkilerin farkındayız. Bu anlamda bir önceki seçimlere göre sandığa gitme oranının da düştüğünü görüyoruz. Aziz milletimiz yerel seçimler vasıtasıyla sıkıntılarını paylaşmış, önümüzdeki sürecin gündemini belirlemiştir. Cumhur İttifakı olarak milletimizin sandığa yansıttığı tüm sorun ve sıkıntıları dikkatle inceleyecek ve inşallah her vatandaşımızı refaha kavuşturacak bir vizyonla çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz" dedi.

"Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden oluşturulmak istenen istikrarsızlığa teslim olmayacaktır"

Seçim sonuçlarında sadece yerel yöneticilerin belirlendiğinin altını çizen Büyükataman, "Şunu unutmamak gerekir ki, Türkiye bu seçimlerde önümüzdeki beş yılın yerel yöneticilerini seçmiştir. Yani Türkiye’de bir iktidar değişikliği yoktur. Cumhurbaşkanımız ve Kabinesi görevinin başındadır. Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yoluna devam etmekte ve Cumhur İttifakı’nın sarsılmaz iradesi ile yükselişini sürdürmektedir. Mahalli idareler seçimleri sonrası oluşan atmosferde siyasi fırsatçılığa soyunup erken seçim çığırtkanlığı yapanlar, Türkiye’de bir kriz ortamı oluşturmaya çalışanlar büyük bir yanılgı içerisindedir. Aziz milletimiz bu zihniyete ülkenin emanet edilemeyeceğinin kararını, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimlerinde çok net vermiştir. Sanki iktidar değişikliği olmuş gibi yaygara koparıp milli ve manevi değerlerimize saldırmak için el ovuşturanlar bilsinler ki bu sinsi arayış hüsrana uğramaya mahkûmdur. Türkiye, erken seçim söylemleri üzerinden oluşturmak istenen istikrarsızlığa teslim olamaz ve olmayacaktır. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin hemen ardından DEM Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan adayının CHP’li İmamoğlu’na yönelik ’aldığı oylar benim demesin sakın, aldığı oylar bizim seçmenimizindir’ şeklindeki sözleri her şeyi gözler önüne sermiş, seçimlerden önce işaret ettiğimiz sinsi ittifakın adeta itirafı olmuştur. Kendi seçmeninin iradesini DEM’lendiği kapılara peşkeş çeken CHP’nin maskesi bir kez daha düşmüş, sözde ’Kent Uzlaşısı’nın esasında ’PKK İttifakı’ olduğu tüm açıklığı ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca seçimlerin hemen ardından sokakları karıştırmak için ortaya çıkan, şehirlerimizi savaş alanına çevirmeye yeltenen terör yandaşlarının karanlık emelleri yine en büyük desteği CHP yönetiminde bulmuştur. Ne yazık ki CHP, terör örgütü PKK’nın çağrısı ile sokaklara çıkan bu anarşist güruha hiç zaman kaybetmeden can suyu olmuştur" ifadelerini kullandı.

MHP Bursa İl Başkanı Muhammet Tekin ise, "Geldiğimiz gelenek itibarıyla siyaseti, adanmışlık psikolojisi, inançlarımızla yapan ve kendisini hayata dair anlamlandırış biçimini idareler silsilesi çerçevesinde yorumlayan insanlarız. O itibarla bize ülkücü diyorlar. Başarı oranı sıfır veya sıfırın altında olan yerlerde ‘ben başarmak istiyorum, başaracağım’ diyen idealistler Atatürk’ün, Enver Paşa’nın ve liderimiz Devlet Bahçeli’nin ve onların çığırını açtığı siyasetin mücadelecileri yarının müjdecileri olarak siyaset bizim için daha yeni başlıyor" şeklinde konuştu.