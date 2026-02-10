Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan yabancı uyruklu şahısların ücret karşılığında taşınacağı bilgisine ulaşıldı.

Bunun üzerine ekipler, Bursa-İzmir Otoyolu Kuzey gişelerinde şüpheli aracı durdurdu. Araçta yapılan kontrollerde yolcu konumunda bulunan 5 yabancı uyruklu şahsın kimliksiz olduğu ve Türkiye’de yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edilen şahıslar, İstanbul’dan Bursa’ya gitmek üzere sürücü ile ücret karşılığında anlaştıklarını beyan etti. Bunun üzerine araç sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan sürücünün de kimliksiz olduğu ve Türkiye’de yasal kalış hakkının bulunmadığı belirlenirken, organizatör sürücü hakkında adli sürecin devam ettiği öğrenildi

