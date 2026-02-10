Bursa’da düzenlenen basketbol turnuvalarında dikkat çeken başarılara imza atan Nilüfer Belediyespor Basketbol Kız Takımı, U16 ve U18 kategorilerinde şampiyon olarak büyük bir gurur yaşadı. Elde edilen Bursa şampiyonluğu kupaları Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e sunulurken, Nilüfer Belediyesi Halk Evi’ndeki makam ziyaretine kulüp yöneticileri, teknik kadro ve şampiyon sporcular da katılım sağladı. Başkan Şadi Özdemir’den şampiyon sporculara tebrik

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, şampiyon sporcular ve teknik ekibi tek tek tebrik ederek sporun yalnızca kazanmakla sınırlı olmadığını ifade etti. Fair-play anlayışının asıl kazanım olduğunu dile getiren Başkan Özdemir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim” sözünü anımsattı. Genç sporculara da seslenen Özdemir, elde edilen başarılardan dolayı kutlama yaparken, sporla birlikte eğitim hayatının da ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayarak, okul ve sporun birlikte yürütülmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

Sporculara destek sözü

Nilüfer Belediyesi’nin kadın sporculara yönelik desteğinin devam edeceğini belirten Başkan Şadi Özdemir, "Her zaman ‘Nilüfer bir kadın şehridir’ diyoruz. Böyle bir şehirde belediye de spor yapan kız çocuklarının ve kadınların yanında olmalı. Biz her zaman sizin destekçiniz olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



"Kendilerinden büyük rakipleri yendiler"

Nilüfer Belediyespor Kulübü As Başkanı Mehmet İlker Şener, ziyarette yaptığı konuşmada elde edilen başarının değerine dikkat çekti. Şener, sporcuların yaşça büyük rakiplerle mücadele ettiğini vurgulayarak, “Oyuncularımız, hem U16 hem de U18 kategorilerinde finalde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u mağlup ederek kupayı kulübümüze kazandırdı” ifadelerini kullandı. Ziyaret, Başkan Şadi Özdemir’in sporcular ve teknik ekibe hediyelerini takdim etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle tamamlandı.