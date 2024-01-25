Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, Tecimer Sanayi Sitesi’nde düzenlenen kahvaltıda sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, düzenlenen kahvaltı programıyla sanayi sitesi esnafıyla bir araya geldi. Kahvaltılı toplantıya katılım yoğun olurken, Başkan Akgün sanayi esnafı ve çalışanlarının talep ve önerilerini dinledi.

“Çok özel bir sanayii sitesi yapılacak”

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, toplantıda ilçede yapılan çalışmalar ve hayata geçirilecek yeni projeler hakkında bilgi verdi. Büyükçekmece Belediyesi ve Sanayii Sitesi Kooperatifi ortaklarıyla yeni bir sanayii sitesinin ilçeye kazandırılacağını açıklayan Başkan Akgün; “2024-2029 yani 5 yıllık dönemde iki büyük işimiz var. Bir tanesi sizi ve endüstri meslek lisesi, çıraklık eğitimi mezunu olan arkadaşları ilgilendiren sanayi sitesi. Aynı zamanda bir özel sanayi sitesi daha yapılacak. O da Karaağaç köyünde” dedi.

“51 bin konutu yeniledik”

En önemli projenin insan hayatını doğrudan ilgilendiren Kentsel Dönüşüm Projesi olduğunu belirten Başkan Akgün, “İkinci büyük projemiz hepinizi ilgilendiriyor. Canımız kurtarmak. Dünyanın 22 bölgesine gittim. Deprem panellerine katıldım. Türkiye’de en çok depremle uğraşan belediye başkanıyım. 51 bin konutu yeniledik. 20 binden fazla vatandaşımızın can ve mal emniyetini sağladık. Kentsel dönüşüm alanında da İstanbul’un önce ilçesi olduk. Depremde tek bir vatandaşımızın burnu bile kanamasın istiyoruz. Bu kararlılık içinde de Kentsel Dönüşüm projemizi kararlılıkta sürdüreceğiz” diye konuştu.

“Bizi kimse engelleyemez”

Akgün sözlerini şöyle sürdürdü: “Kadınlarımız için, çocuklarımız için, iş, aş arayan gençlerimiz için çok güzel projelerimiz var. Buradayız, bir yere gitmiyoruz. Önce Yüce Allah’ın takdiri, sizlerin desteğiyle yeni bir yatırım dönemine gireceğiz. Bizi kimse engelleyemez. 2019’a kadar Büyükşehir’in ambargosu altında görev yaptık. Ekrem İmamoğlu’na çok teşekkür ediyorum. Çünkü 39 ilçeye eşit işlem yapıyor. Büyükşehir’in 39 ilçeyi kucaklaması 16 milyon insanın mutluluğu içindir. Ayrımcılık yapmadan Allah’ın yaratmış olduğu en kutsal varlık olan insana hizmet ediyorsunuz. Bunu ayıramazsınız ama bizi ayırdılar. İlk günkünden çok daha heyecanlıyım Hasan Akgün olarak ve dağarcığım çok dolu. İnanılmaz dolu. Bunların hepsini çocuklarımıza, kadınlarımıza, esnafımıza, insanımıza, vatanımıza, şehrimize harcamak benim boynumun borcudur.”