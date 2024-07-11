Kocaeli’nin Gebze ilçesinde etkili olan sağanak vatandaşları zor durumda bıraktı. Yollarda biriken su sürücülerin mahsur kalmasına ve zor anlar yaşamasına neden oldu.

Dün Kocaeli’de aşırı sıcaklıkların ardından, bugün sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağış Gebze’yi etkisi altına aldı. İşe gitmek üzere yola çıkan sürücüler, ana yol ve caddelerde biriken su nedeniyle yolda kaldı. Özellikle köprü altlarında biriken aşırı su, sürücülere zor anlar yaşattı. Su alan bazı araçlar çalışamaz hale geldi. Sürücüler araçlarında mahsur kalarak büyük mağduriyet yaşadı. Su altında kalan ana yollar ve caddeler, vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.