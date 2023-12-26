Büyükçekmece’de bir kuyumcu dükkanının kepenginin otomatik kumandasını kopyalayarak kapıyı açan hırsızlar, 2 dakika içinde yaklaşık 12 milyon liralık soygun yaptı. Soygun anları işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken polis ekiplerinin hırsızları yakalama çalışmaları sürüyor.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü sabaha karşı Büyükçekmece’de bulunan bir kuyumcu dükkanında yaşandı. Yüzleri maskeli 4 hırsız, arabayla geldikleri kuyumcu dükkanının kepengini kumanda ile rahat bir şekilde açıp içeriye girdi. Kepenkleri açtıktan sonra dükkanın kapısının kilidini de kıran şüpheliler 2 dakika içerisinde yaklaşık 12 milyon lira değerindeki altınları çalıp kaçtı. Kaçarken mahalle bekçilerine yakalanan hırsızlar, ateş edilmesine rağmen kayıplara karıştı. Polisin olaya karışanları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Hırsızlık anı kamerada

Yaşanan hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana arabayla yaklaştığı sırada uzaktan kumandayla kepengi açmaları görülürken şüphelilerin içeriye girip altınları çaldığı anlar kaydedildi.

"Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar"

Yaşanan anları anlatan dükkan sahibi, İlhan Üren, “Kuyumculuk olarak bütün önlemlerimiz vardı. Yalnız uzaktan kumanda firmaların verdikleri garanti ‘kopyalanamaz’ garantisi veriyorlar. Biz bu kepenkleri yaptırırken firmalar bize satıyorlar. Onu kopyaladılar. Bu ilk defa olan bir şeymiş sanırım. Kumandayı kopyalayıp arabadan inmeden açıyorlar.

Açılamaz kepenk. İç kapıyı açamayıp kırıyorlar. Yaklaşık 2 dakikada soyuyorlar. Tezgahlardaki 30 tablayı çalıyorlar. Çuvallara dolduruyorlar. Bekçiler görmüşler sanırım.

Kameralarda ses duyuluyor. Ateş etmeler başlıyor. Silah sesleri duyuluyor. Kaçıyorlar. Buradan Avcılar’a doğru kaçıyorlar” dedi.