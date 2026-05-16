İstanbul Büyükçekmece'de 53 yaşındaki olduğu öğrenilen bir erkek cesedi park halindeki otomobilinin yanında bulundu. Polis ekiplerinin yaptıkları inceleme sonrası şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olay, dün 14.30 sıralarında Büyükçekmece ilçesi Pınartepe Caddesi Yeşilyurt Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 53 yaşındaki erkek şahıs, yolun kenarına park ettiği otomobilinin yanında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Kesin ölüm nedeninin ise Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacağı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.