Büyükçekmece’de ‘’Zamansız Kadınlar’’ Tiyatral Gösterisi sanatseverlerle buluştu.

Cumhuriyetin 100’üncü yılında İlknur Güntürkün Kalıpçı yönetiminde hayat hikayeleri tüm zamanlara öncülük edecek ‘’Zamansız Kadınlar’’ Tiyatral Gösterisi sanatseverlerle buluştu. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gösteriye Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 24. Dönem İstanbul Milletvekili Başkan Danışmanı Süleyman Çelebi, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Sinem Gülenç, katıldı.

‘’Türk kadının ortaya koymuş olduğu başarıların hikayesini izledik’’

Cumhuriyet tarihinin ilklerine imza atan, yaşadıkları çağın ötesindeki kadınların hayat hikâyelerinin anlatıldığı ‘’Zamansız Kadınlar’’ Tiyatral Gösterisi’ne katılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Türk kadınının gösterdiği başarıların ve ilklerin hikayesini izlerken gururlandığını belirterek şöyle konuştu: ‘’İlknur Güntürkün Kalıpçı Hocanın tiyatral anlamda ortaya koymuş olduğu bir Cumhuriyet tarihi izledik. Muhteşemdi. Kadınlarımızın neler oluşturduğunu, 1919’lu yıllardan itibaren Türk kadınının nelere imza attığını bir kez daha burada çok veciz şekilde ortaya koydular. Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışan tiyatral bir tarih dersiydi. Dolayısıyla Atatürk’ün ortaya koymuş olduğu fikirler, onun Türk kadını ile ilgili söylemleri ve Türk kadınının ortaya koymuş olduğu muhteşem ilkleri izledik. Türk kadının tarihteki rolü ve tarihin altın sayfalarında yerinin hatırlanması adına çok güzel bir geceydi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Güzel bir geceydi. Türk kadının ortaya koymuş olduğu başarıların hikayesini izledik. Bu muhteşemdi, takdire şayandı. Atatürk’ün Türk kadını ile ilgili söyledikleri takdire şayandı. Hepsine teşekkür ediyorum.’’

‘’Tarihi yazmış kadınların haklarını nasıl elde ettiğine tanıklık ettik’’

Ünlü olmayı, fark edilmeyi, göze girmeyi hiç düşünmeden isimsiz kahramanlar olmayı göze alarak fark oluşturmayı tercih etmiş kadınların hikayesinin yer aldığı tiyatral gösteri sanatseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Gösteriye katılan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü 100 yıl öncesi bu topraklarda canını siper ederek mücadele etmiş, cephede ve cephe gerisinde ülke kurtuluşuna katkı koymuş kadınların hikayelerine tanıklık ettiğini belirterek gösteri hakkında şunları söyledi: ‘’Bu akşam Büyükçekmece Belediyesi’nin iş ortaklığında Lionslar ile beraber hakikaten bu tarihi yazmış kadınların haklarını nasıl elde ettiğine tanıklık ettik bir kez daha. Asıl önemlisi bu tanıklığı gerçek hayatta yasal mevzuata çeviren Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğini ve Cumhuriyetin 100’üncü yılını bir kez daha doğru anlamda kutlamadığımızın farkına vardık. Çünkü biz 100 yıl öncesi bu topraklarda canını siper ederek mücadele etmiş, cephede ve cephe gerisinde ülke kurtuluşuna katkı koymuş kadınların Cumhuriyet kurulduğu andan itibaren yasal mevzuat ile eşit birey olmasına imkan sağlamış Mustafa Kemal Atatürk ile beraber Cumhuriyeti beslemiş kadınların aslında 100’üncü yılında ne kadar eksiklik kaldığını fark ediyoruz. Bunun ile beraber gençliğin beyninde ve zihninde olması gereken bu bilgilerin yeterli oranda olmadığını hatta o Cumhuriyet kazanımları dediğimiz kadını birey sayan, anayasamızda var olan eşitlik duygusunun artık uzaklaştırılarak dün itibariyle hatta gazetelere yansıdı. Kadının çalışmasına bile erkeğinin izin vermesi gibi safsataları gündeme taşıyan bir idare noktasındayız. Bu anlamıyla bu geceyi düzenleyen, hayata geçiren, katkı sunan, emek veren herkese teşekkür ediyorum. Ben Türkiye Cumhuriyeti’nin ilelebet payidar kalması adına tüm kadınların ve tüm vatandaşların aslında birey olarak sorumluluklarının farkında olması, sadece bireylerin değil yerel yönetimlerde, kurumların başlarındaki yetkililerin de buna destek olmasını arzu ediyorum. ‘’