Büyükçekmece Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren judocular kuşak sınavı heyecanı yaşadı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kuşak sınavına katılan ve başarı elde eden tüm judocuları kutladı.

Büyükçekmece Belediyesi sporun her alanında olduğu gibi judo branşında da geleceğin şampiyon sporcularını yetiştirmeye devam ediyor. Judo Antrenörü Ayşegül Şimşekçakan tarafından gerçekleştirilen kuşak sınavında genç ve minik judocular büyük heyecan yaşarken aileleri de sporcuları yalnız bırakmadı. Sınav sonunda başarılı olan judocuların başarı belgeleri Büyükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ufuk Kıray ve antrenörleri Ayşegül Şimşekçakan tarafından takdim edildi. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kuşak sınavına katılan ve başarı elde eden tüm judocuları kutladı.