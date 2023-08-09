Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen 14. Büyükelçiler Konferansı kapsamında "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli" düzenlendi.ANKARA (İGFA) - 2008'den bu yana düzenlenen Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsü Ankara'da gerçekleştiriliyor.

14. Büyükelçiler Konferansı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde, Bakanlığın yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli tüm büyükelçileri katılım sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 14. Büyükelçiler Konferansı'nda katılımcılara hitap etti.

Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı'nın 14'üncüsünde katılımcılarla beraber olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Büyükelçiler Konferansı'nın ilkini 2008'de gerçekleştirdiklerini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aradan geçen süre zarfında konferansımız, Hariciye Teşkilatımızın hem kendi içinde hem de diğer kurumlarımızla istişarelerinde katma değeri yüksek bir platforma dönüştü. 15'inci yılını geride bırakan Büyükelçiler Konferansı'nın önemli bir boşluğu doldurduğunu görüyoruz. Elbette her çalışma gibi Konferans'ın da verimliliğini arttırma noktasında iyileştirilmesi gereken yönleri olabilir. Gerek mahiyet gerekse görüşülecek konular bakımından daha rafine, daha odaklı bir programın hazırlanması memnuniyet vericidir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, artık geleneksel hâle gelen Büyükelçiler Konferansı'nı başarıyla organize ettikleri için Dışişleri Bakanlığı yetkililerini tebrik ederek Konferans'ın Dışişleri Teşkilatı ile devletin tüm birimleri için hayırlara vesile olmasını diledi.

İLETİŞİM, KÜLTÜR VE PANEL

Konferans kapsamında düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nda İletişim, Kültür ve Bilim Paneli"ne Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar katıldı.

Panelde kültür varlıklarının korunması, turizm, uluslararası öğrenciler ve eğitim, dezenformasyonla mücadele ve stratejik iletişim ile Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenebilecek etkinlikler ele alındı. Panelde ayrıca kültür ve kamu diplomasisi alanlarında Dışişleri Bakanlığı ile ilgili Bakanlık ve başkanlıkların eş güdüm ve iş birliği içinde olması görüşüldü.