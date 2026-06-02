Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Mudarlı, Ovacık ve Kadıllı mahallelerinde temaslarla bulunarak vatandaşlarla bir araya geldi.

'Ortak akıl ve istişare' programına Mudarlı Mahallesi'nden başlayan Başkan Zinnur Büyükgöz, Mahalle Muhtarı Metin Kara ile bir araya gelerek yürütülen çalışmalar ve ihtiyaçlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ardından mahallede bir haneye misafir olan Büyükgöz, vatandaşlarla sohbet etti. Mahalledeki okulu da ziyaret eden Büyükgöz, öğrencilere eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ziyaretlerine Ovacık Mahallesi'nde devam eden Büyükgöz, Muhtar Ziya Güler ile mahallenin durumunu değerlendirdi. Ovacık'taki okulda öğretmen ve öğrencilerle buluşan Büyükgöz, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

Programının son durağında Kadıllı Mahallesi'ne geçen Başkan Büyükgöz, Muhtar Ahmet Özyurt'tan devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Büyükgöz, belediye olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmeye ve hızlı çözümler üretmeye devam edeceklerini kaydetti.