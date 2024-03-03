Fenerbahçe Kürek Şubesi, Büyükler Türkiye Şampiyonası’nda kadınlarda ve erkeklerde şampiyon oldu.

Sanmar Denizcilik Büyükler Türkiye Şampiyonası, 2-3 Mart tarihlerinde Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde gerçekleştirildi. İki gün süren yarışları zirvede tamamlayan Fenerbahçe Kürek Şubesi, erkeklerde 878 puanla Galatasaray’ın 114 puan önünde üst üste 8., kadınlarda ise 590 puanla Galatasaray’ın 142 puan önünde üst üste 6. kez mutlu sona ulaştı.

9 yarışın 6’sını kazanan erkek sporcular 23 yaş altında tek çifte, hafif kilo iki çifte ve dört çiftede, büyüklerde de tek çifte, hafif kilo iki çifte ve 8 tekte altın madalya aldı.

Sarı-lacivertliler, kadınlarda ise 6 yarışın 5’inden zaferle ayrıldı. Kadın kürekçiler, hafif kilo tek çifte, hafif kilo iki tek, tek çifte, iki tek ve iki çiftede birincilik elde etti.

Yarışların sonunda düzenlenen törenle sporcular madalyalarını ve kupalarını aldı.