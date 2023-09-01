Geçmişten bugüne birçok sorunlarla, problemlerle gelmiş; birçok sıkıntıyı tecrübe etmiş olan büyüklerin geleceğimiz olan gençlere tavsiyeleri, öğütleri ve nasihatleri neler? Herkes Duysun sokakta vatandaşlara sordu: “Gençlere tavsiyeleriniz ve öğütleriniz neler?” işte yanıtlar…Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) - Cumhuriyeti Devleti’nin mirasçıları olan gençlere ve çocuklarımıza büyüklerimizin öğütlerini konu aldığımız bu röportajda vatandaşın birçok farklı konuda, farklı bakış açılarıyla verdikleri yanıtlar ilgi çekici oldu.

“Bir gün kucağında çocuğunla ülke ararken ayağına çelme takılmasını istemiyorsan vatanına ve bayrağına sahip çıkman gerekir.” ifadelerini kullanan vatandaşımız, geleceğimiz için ülkemizin, bayrağımızın ve milli değerlerimizin korunmasını arzuladığını iletti gelecek nesillere.

Kendi aile yapısını örnek veren, dinimiz ve kültürümüzün korunmasının esas olduğunu belirten vatandaşımız ise, “Doğuştan itibaren namaz kılmasını, tesettüre girmesini ve kendisine bir yol çizmesini ailesinin öğretmesi gerekir. Terbiyeli bir şekilde kendisini geliştirmeli.” dedi.

Geleceğimiz olan gençlerin kötü alışkanlar edinmemesi ve zararlı maddelerden uzak durmasını öğütleyen bir diğer vatandaşımız şu söylemlere yer verdi, “Çocuklarımızın en önce bilmeleri gereken şu: Kötü alışkanlıklardan vazgeçsinler. Vazgeçemedikleri takdirde sonları vahim.”

https://youtu.be/mED1xumFm04

“SANDIKTAN SONRA BİZİ UNUTTULAR”

Ülke yönetimi konusunda doğru kararlar verip geleceklerini buna şekillendirmelerini öğütleyen vatandaşımız ise, “Kime oy atacaklarını öğrensinler. Öğrenmezse bizim gibi aç yatar. Biz bilemedik sefil olduk.” dedi.

Ülkenin tüm güzelliklerinden ve nimetlerinden yararlandıklarını ancak gelecek nesillere bu güzelliklerin kalmayacağını düşünen vatandaşımız, “Bizim çoluğumuza çocuğumuza bırakacak hiçbir şeyimiz kalmadı. Atatürk ilkelerinden uzaklaştı bu ülke ve hüsrana gidiyor. Yarın ne olacak belirsiz bu nedenle çocuklarımıza söyleyebileceğim sağlıklı birşey yok.” söylemlerinde bulundu.

“SAYGI GÖRMEK İSTİYORUM”

Gençlerimizin geleceği için kendilerine ve çevrelerine dikkat etmesi gerektiğini söyleyen vatandaşımız şu ifadelere yer verdi: “Kendilerine dikkat etmelerini istiyorum, temiz olmalarını ve saygılı olmalarını istiyorum. Ben saygı görmek istiyorum başka ne diyebilirim ki.”

Büyüklerimizden gelen bu öğütleri tüm Türk gençliğinin benimsemesi ve geleceğin Türkiye’sinin temellerini sağlam atmalarını bizler de temenni ediyoruz. Son olarak bir öğüdümüz de Mustafa Kemal Atatürk’ten, “Gençler! Cesaretimizi kuvvetlendiren ve devam ettiren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile insanlık meziyetinin, vatan sevgisinin, fikir özgürlüğünün en değerli simgesi olacaksınız.