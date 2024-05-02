Türkiye’nin en güzel parklarından olan Atatürk Parkı’nın görkemini korumak için gerekli tüm işlemleri yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, parkın içerisinde bulunan süs havuzunu periyodik olarak temizlemeye devam ediyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehir merkezinin en büyük parklarından 100 dönüm alan üzerine kurulu Atatürk Parkı’nın bakımını ve temizliğini titizlikle gerçekleştirmeye devam ediyor. Ağaç varlığıyla ve yeşil alanlarıyla Türkiye’nin en güzel parkları arasında gösterilen Atatürk Parkı’nın görkemini korumak için gerekli tüm işlemleri yapan Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi ekipleri, parkta bulunan süs havuzunu da belirli periyotlarda temizleyerek halk sağlığı açısından uygun hale getiriyor. Bahar mevsimi dolayısıyla ağaçlardan dağılan polenlerin kirlettiği, içerisinde ördeklerin bulunduğu süs havuzu temizlenerek pırıl pırıl bir şekilde parkın güzelliğine güzellik katmayı sürdürüyor.

‘Atatürk Parkı, adına yakışır bir şekilde hizmet verecek’

Şehirdeki yeşil alan varlığını önemsediklerini ve artırmak için çalışmalar gerçekleştireceklerini söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, şehrin göz bebeği ve en eski parklarından biri olan Atatürk Parkı’nı adına yakışır bir şekilde vatandaşların kullanımına sunmaya devam edeceklerini ifade etti.