Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) işbirliğiyle, ‘IPARD III 2. Çağrı İlanı Döneminde Desteklenen Sektörler' projesi kapsamında, kırsal turizm işletmecileri bir araya geldi.

Toplantıya yoğun katılım sağlayan sektör temsilcileri, Avrupa Birliği projeleri, imkan ve teşvikler hakkında bilgilendirildi.

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, kırsal turizm işletmecilerine katkıda bulunmak için çeşitli kurum ve kuruluşlardan sağlanacak desteklerin tanıtılması amacıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıya, kırsal turizm işletmecileri ve sektör temsilcileri katıldı.

İşletmecilerin hangi dönemlerde nasıl başvuru yapacakları TKDK uzmanları tarafından ‘AB IPARD III 2. Çağrı İlanı Dönemi' sunumlarıyla anlatılırken, finansal imkan ve teşvikler, kırsal kalkınma projelerine ilişkin süreç ve uygulamalar, başarılı örnekler, geçmiş proje deneyimleri, sektörel işbirlikleri ve proje destekleri katılımcılarla paylaşıldı.