Antalya Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında olan Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi grup yolunda genişletme çalışması yapıyor.ANTALYA (İGFA) - Yol yapım ve onarım çalışmalarına devam eden Antalya Büyükşehir Belediyesi yeni açılan yolların yanı sıra mevcut yollarda da bakım ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Gündoğmuş ilçesi Pembelik Mahallesi grup yolunda görüş açısı yetersiz olan keskin virajlar düzeltilirken yolun dar yerlerinde de genişletme çalışması yapılıyor.

Genişletme Ve Alt Yapı Çalışması

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri 4 km uzunluğundaki yol genişletme çalışmalarında sert ve yüksek kayaları kırıcı iş makinaları ile kırarak, dozer yardımıyla genişletiyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Antalya Büyükşehir Belediyesi Gündoğmuş Şube Müdürü Şaban Nizam, “Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, sorumluluk alanımızda olan yolların geniş olması, konforlu olması, kazaya sebebiyet vermemesi ve insanların daha rahat yolculuk yapabilmesi için talimat verdi. Bu talimatlar doğrultusunda Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığımız Gündoğmuş Pembelik arasında bulunan 4 km’lik yolda genişletme ve alt yapı çalışması yapıyor” dedi.

Mahalle Sakinleri Memnun

Mahalle sakinleri de yolun dar olması nedeniyle iki aracın yan yana geçmekte zorlandığını belirterek çalışma için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür etti. Mahalle sakinlerinden Ali Rıza Fidan, “Burada çok büyük sorunlar vardı. Gündoğmuş’un en bozuk yolu burasıydı. Bu yol Konya’ya kadar gider. Çok kullanılan bir yol. Muhittin Başkanımızdan Allah razı olsun burayı yaptı” dedi.

Ali Sekmen de yolda karlanma, buzlanma olduğu zaman araçların kaydığını belirterek, yolun daha güvenli hale geldiğini söyledi.