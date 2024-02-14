2 binden fazla üreticinin yararlandığı, 15 bin 842 hektarlık Manyas Ovası’nın kalbi Manyas Barajı, BASKİ Genel Müdürlüğü tarafından sulama sezonu öncesinde titizlikle bakım ve onarımdan geçiriliyor.

Tarım cenneti Balıkesir’in en verimli topraklarından Manyas Ovası’nın içinde yer alan 37 mahalleyi besleyen Manyas Barajı, Büyükşehir Belediyesi iştiraki Balıkesir Su ve Kanalizasyon İşleri Genel Müdürlüğü (BASKİ) Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından bakıma alındı. 15 bin 842 hektar alanı kapsayan Manyas Barajı Sulama Bölgesi’nde bakım onarım işlemlerini sulama sezonu öncesinde hızlı bir şekilde titizlikle sürdüren ekipler, bölgede tarımla uğraşan 2 binin üzerindeki çiftçiye kaliteli ve kesintisiz hizmet sunulması için çalışıyor.

Bakım işlemlerinin sezonun kapanmasıyla birlikte başladığını söyleyen BASKİ Genel Müdürlüğü Su Tesisleri Dairesi Başkanlığı Manyas Şubesi Saha Sorumlusu Mücahit Zeki “400 kilometre şebekemiz var. Bunun 35 kilometresi açık kanal, 365 kilometresi kapalı kanal sistemdir. İlk olarak açık sistemden bakımlarımıza başlıyoruz. Regülatör, trafo, korozyona uğrayan çeliklerimizin, demirlerimizin bakımlarını yapıyoruz. Daha sonra açık kanalın içindeki betonlardaki çatlaklarımızda biriken milin alınmasıyla bakım çalışmalarımıza devam ediyoruz. Açık kanalımızın hacmi büyük olduğu için Büyükşehir Belediyemizin bize sağlamış olduğu imkanlarla uzun boğumlu kepçeyle temizliklerimizi güzel bir şekilde yapabiliyoruz. Bunun haricinde sezona daha iyi hazırlanmak amacıyla bu işlemler bittikten sonra kapalı sistemdeki bakımlarımıza devam ediyoruz. Kapalı sistemdeki; kelebek vanalarımızın ve hat açma-kapama vanalarımızın bakımlarını yapıyoruz. Çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için planlı ve programlı bir şekilde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hepimiz için hayırlı bir sulama sezonu olsun.” ifadelerini kullandı.