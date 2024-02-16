Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından periyodik olarak düzenlenen eğitim çalışmaları çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ve ilçe belediyelerinde tebligat iş ve işlemlerini yürüten personele yönelik mevzuat eğitimi verildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonluğundaki eğitim, Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Mehmet Veysi Tutkun tarafından ‘7201 Sayılı Tebligat Kanunu ile 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’na göre tebligat usulleri, tebligat yapılacak kimseler, tebliğ mazbatası, elektronik tebligat’ konuları anlatıldı. Tebligatların mevzuata uygun gerçekleştirilmediği takdirde yargı kararlarına konu olabileceğinin ve tebligat süreçlerinde yaşanan sorunların dile getirildiği programda, katılımcıların merak ettiği konulara da cevap verildi.