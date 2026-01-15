Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2026 yılı Ocak ayı toplantısının birinci birleşimi gerçekleştirildi. Belediye Meclis Toplantı Salonu’nda düzenlenen birleşime, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey başkanlık etti.

56 Madde Görüşüldü

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılının ilk toplantısında 56 gündem maddesini ele aldı.

Gündemin 10’uncu sırasında, Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın Bursa Tabip Odası ile belediye arasında protokol imzalanmasına ilişkin yazısı görüşüldü. Protokolü imzalama yetkisinin Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e verilmesi teklifi, mecliste yapılan görüşmenin ardından Plan ve Bütçe Komisyonu’na gönderildi.

Muhtarlara Ayni Yardım Teklifi Komisyonda

Mahalle muhtarlarına ayni yardım yapılmasına ilişkin gündemin 53’üncü maddesi, mecliste ele alındıktan sonra Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.