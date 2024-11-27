Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

İnegöl ilçemizde yürütülen altyapı çalışmalarıyla ilgili bazı medya kuruluşlarında çıkan haberler üzerine halkımızı doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Belediyemizin hizmet anlayışının temelinde hiçbir ayrım gözetmeden Bursa’nın tamamına eşit ve adil hizmet sunmak yer almaktadır.



İnegöl’de vatandaşlarımız yıllardır, kanserojen etkisi bilimsel olarak kanıtlanmış asbestli borulardan gelen suyu kullanmak zorunda kalmıştır. Bu ciddi halk sağlığı sorununu çözmek ve İnegöllülerin sağlıklı içme suyuna kavuşmasını sağlamak amacıyla belediyemiz, içme suyu hattı yenileme çalışmalarını başlatmıştır.



Çalışmalar tamamlandığında, İnegöl ilçemizin tamamı modern ve sağlıklı içme suyu altyapısına kavuşacaktır. Ancak, bu süreçte altyapı yenilemeleri nedeniyle kazı yapılan bölgelerde vatandaşlarımızın günlük yaşamında zorluklar yaşandığının farkındayız. Bunun geçici bir durum olduğunu vurguluyoruz.



Asfaltlama çalışmalarımız etap etap sürmektedir. Göreve geldiğimiz günden bu yana, 104.493 metre içme suyu, 16.917 metre kanalizasyon, 4.400 metre yağmur suyu hattı çalışması tamamlanmıştır. 15.500 ton asfalt yama, 7.000 ton asfalt kaplama, 11.463 metrekare de parke taşı döşeme çalışması gerçekleştirilmiştir.



Altyapı çalışmalarının zorluklarına rağmen sonuçta İnegöl halkının bu güne kadar çözülmemiş olan önemli bir sorununu da biz çözmüş olacağız. Bu konuda duyarlı ve sabırlı olan İnegöl halkına teşekkür ediyoruz.



İnegöllü vatandaşlarımızdan bu süreçte biraz daha sabırlı olmasını diliyoruz.



Saygılarımızla…

